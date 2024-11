“No le pregunté”: La llamativa justificación de asesor de denunciante contra Boric al afirmar su desconocimiento - Chilevisión

Jaime García Bozzo estuvo en Contigo en la Mañana y abordó el mediático caso que tiene a su ex pareja como denunciante contra el mandatario.

El abogado Jaime García Bozzo, representante de la mujer que denunció al presidente Gabriel Boric por acoso y difusión de registro de imágenes, entregó detalles sobre el caso.

En Contigo en la Mañana, García respondió a las consultas realizadas por Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, quienes indagaron en la acción judicial conocida en los últimos días, así como en un episodio de robo con intimidación a un servicentro de Villa Alemana, donde el abogado habría participado "presentando un escrito".

VER MÁS DE NACIONAL

En un comienzo, el abogado señaló que él no es el "asesor de ella (de la denunciante), yo no soy parte de la causa y yo no soy querellante, mucho menos", haciendo referencia a la acción judicial contra la máxima autoridad dada a conocer en los últimos días.

En esa misma línea, ante las consultas, terminó por afirmar que su participación en la causa se limitó, en un inicio, a acompañar a la denunciante, y que recién se enteró de que era contra el presidente Gabriel Boric el día de la audiencia.

"Yo no me quise meter en el tema, yo no le puedo a ella decir: 'mira con quién te estái' metiendo, cuidado'. Yo no soy parte de esa denuncia, más que eso no puedo decir", señaló.

Eso sí, agregó que sí estaba al tanto en qué consistía la denuncia. "De qué, sí le pregunté (...) le pregunto cuál sería la materia o el contenido de la denuncia, no le pregunté respecto de quién o contra quiénes, no, no le pregunté".

Fue en medio de ese relato que Monserrat Álvarez lo interrumpió para preguntarle cuál fue su reacción cuándo se enteró que era contra el mandatario.

"Sí, me sorprendió, obviamente", sostuvo, y luego reconoció que no se cuestionó mucho más "por el conocimiento que yo tenía de ella, me acordé que ellos habían sido compañeros".