“No sé por qué lo hizo público él”: Denunciante de presidente Boric criticó actuar con la denuncia - Chilevisión

La mujer adelantó que la denuncia no solo incumbe al mandatario, sino que también a todos quienes resulten responsables por la difusión de imágenes personales contenidas en un pendrive.

La mujer que denunció al presidente Gabriel Boric por presunto acoso sexual y difusión de registro de imágenes privadas, rompió el silencio y aseguró estar siendo víctima de persecución.

“Es súper complicado para mí el tema, porque es algo súper privado, yo no soy una persona pública. Yo no quería hacerlo público, lo hizo público la persona (Boric). Y no es contra él no más la denuncia, es contra quien resulte responsable también”, explicó en conversación con Meganoticias.

La denunciante sostuvo que la denuncia apunta a la difusión de imágenes, ya que “me han hackeado durante todo este último año todas mis cosas. Entonces no es solamente contra Gabriel Boric. La denuncia es contra él y contra quienes resulten responsables”.

Por otra parte, cuestionó que la primera autoridad del país haya hecho público el caso, ya que “es una investigación que recién está comenzando, entonces no sé por qué lo hizo público él de esa forma”.

La denuncia contra el presidente Boric

Según el comunicado que entregó el abogado del mandatario, Jonatan Valenzuela, la denuncia en la que se le acusa de difusión de imágenes privadas y acoso sexual fue presentada el 6 de septiembre de este año.

Sin embargo, de acuerdo a la versión del defensor, Boric habría sido víctima de acoso sistemático por correo electrónico por parte de la denunciante, incluyendo el envío no consentido de imágenes explícitas, lo que negó la denunciante y que es materia de investigación.