Ex pareja de denunciante reconoció tuits contra pdte. Boric y negó “plan” contra el gobierno - Chilevisión

Jaime García Bozzo, abogado de la mujer de 41 años que denunció al presidente Gabriel Boric por acoso sexual, conversó con Contigo en la Mañana y aclaró cuál es su vínculo con el mediático caso que fue dado a conocer esta semana.

"Si tuviera que definirlo, tuve una relacion con ella hace más de 4 años, (por lo que) me pueden calificar como ex pareja", comenzó diciendo a Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez.

En cuanto a su actual relación con la mujer, señaló que mantiene una amistad aunque puntualizó que su contacto es esporádico. "¿Soy el abogado? No, no soy el abogado. Al menos en esta denuncia", agregó.

Lo anterior, a propósito de una condena de "tres años y un día de presidio menor en su grado máximo" que pesa sobre la denunciante, luego de protagonizar un robo con intimidación en un servicentro de Villa Alemana.

Descarta "plan" contra el Gobierno y aclara posición política de la denunciante

Más adelante, García Bozzo descartó cualquier posibilidad de representar a su ex pareja, pues confesó que los últimos días ha enfrentado "varios problemas" y funas en redes sociales.

En esa misma línea, negó haber orquestado la denuncia para perjudicar al gobierno de Boric, pues también ha circulado en plataformas como X una presunta vinculación con el Partido Republicano.

“Sí, es mi perfil. Si vamos a hacer arqueología, mírenle el Twitter al presidente, porque uff...”, sostuvo en un principio, al momento de hablar sobre antiguas publicaciones en las que critica al mandatario.

Sin embargo, dijo estar "sobrepasado" por la situación", pues aunque sostuvo ser "de otra tendencia del gobierno, eso no implica que busque realizar este tipo de denuncias".

"No encuentro el link entre ser de un partido que no es del gobierno, y eso me de todos calificativos", complementó. "Lo último que leí es que yo la había influenciado, que yo la insté a hacer eso... quería aclararlo. Espero que al menos mi participación quede descartada".

Por último, el abogado entregó detalles sobre la posición política de la denunciante, asegurando que "no sé si habrá cambiado, pero obviamente es de derecha. Si milita o no, lo desconzco", aseveró.

"No sé si en ese minuto ella le ofrece ayuda y ella tenía otro pensamiento y después cambio, o siempre fue de derecha y lo quiso ayudar, lo desconozco", concluyó, a propósito de los correos en los que ella ofreció apoyo al Presidente.