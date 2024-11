“Disculpa por lo que hice”: Testigo relató la reacción de Monsalve tras ser encarado por su denunciante - Chilevisión

Durante la audiencia en la Corte de Apelaciones, Nicolás Calvo, abogado asesor de la Fiscalía Centro Norte, entregó claves y hasta ese momento desconocidos antecedentes sobre los hechos denunciados contra el ex subsecretario de Interior.

Este miércoles, se confirmó que Manuel Monsalve seguirá en prisión preventiva, medida con la que actualmente se encuentra en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La defensa del ex subsecretario del Interior pedía que se revirtiera dicha medida, sin embargo, la Corte de Apelaciones determinó que Monsalve seguirá privado de libertad por el tiempo que dure la investigación, con un plazo inicial de 120 días.

Durante la audiencia, Nicolás Calvo, abogado asesor de la Fiscalía Centro Norte, entregó claves y hasta ese momento desconocidos antecedentes de la noche en que ocurrieron los hechos.

Manuel Monsalve le habría ofrecido disculpas a la víctima

El abogado Nicolás Calvo leyó parte de la declaración de una amiga y ex compañera de la denunciante en la División de Gestión y Modernización de las Policías (Digempol).

"Ella (amiga de la denunciante) da cuenta de cómo la víctima en algún momento incluso lo enfrenta al señor Monsalve, con posterioridad al cumpleaños de ella, lo enfrenta y le dice ‘no me acuerdo de lo que pasó, necesito que me ayudes a averiguar quién era el taxista, su placa patente, porque yo no consentí a nada’", señaló.

"Y en ese momento, ella es testigo de cómo la víctima le dice que en este contexto, el señor Monsalve se toma la cara con las manos y le dice ‘disculpa por lo que hice’. Eso es otro factor importante", agregó Calvo.