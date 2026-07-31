31/ 07/ 2026 21:28

“Estaban esperando el momento”: Así fue la emboscada que terminó con un asaltante muerto en Franklin

Una emboscada planificada terminó con un delincuente muerto y dos trabajadores de una empresa de valores heridos en barrio Franklin. Según los antecedentes, los asaltantes conocían la rutina de las víctimas y las esperaron mientras desayunaban en un local del sector. Al momento de la carga de dinero en un cajero automático, atacaron a los guardias, quienes repelieron el asalto a disparos, frustrando el robo.