"Esa noche estaba...": Vecina que vio por última vez a madre e hijo asesinados por Bustamante dio inédito testimonio

CHV Noticias conversó con Susana, quien fue la última persona que vio con vida a Elena Isabel Hinojosa, que al igual que su hijo Eduardo, fueron asesinados por este sujeto en junio de 1996.

Hugo Bustamante, "el homicida del tambor", sorprendió al confesar desde la cárcel un doble asesinato que hasta ese momento era desconocido dentro de su largo historial de asesinatos.

"Ellos dos fueron dos personas que desaparecieron sin dejar ningún rastro", partió declarando Susana, vecina de las víctimas.

"Ella (Elena) siempre me pedía el teléfono, porque la llamaba a una amiga, y ella venía acá a mi casa y esa noche no vino con su hijo. Cuando vino a pedirme el teléfono esa noche, lo hizo seria, angustiada y preocupada", agregó.

"Ella no era así, eso me marcó. Al otro día veo su puerta abierta, uno no deja la puerta abierta de su casa, yo me fui a trabajar, cuando regresé la busqué y la puerta seguía igual", señaló la vecina.

Así actúo Hugo Bustamante en el asesinato de madre e hijo

Hugo Bustamante contactó a Elena y le dijo que su hijo estaba secuestrado y que él quería ayudar en su búsqueda. De esta manera, logró que la mujer fuera a su casa en calle Covadonga 641, Villa Alemana, donde ambos desaparecen con solo un día de diferencia (22 y 23 de junio de 1996).

