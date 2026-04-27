27/ 04/ 2026 07:29

Enfermera fue detenida tras amenazar con falso tiroteo en CESFAM en La Cisterna

Una enfermera del CESFAM Eduardo Frei Montalva de la comuna de La Cisterna fue detenida tras escribir en una de las paredes del recinto que se produciría una balacera en el recinto este lunes 27 de abril. Todo ocurrió cuando el pasado viernes una funcionaria vio el escrito y se activó un protocolo, donde acudió la PDI y funcionarios del Laboratorio de Criminalística Central (LACRIM) realizaron peritajes y tomaron huellas dactilares. Ahí se determinó que lo había escrito una enfermera de 47 años, por lo que se procede a su detención.