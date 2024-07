El testimonio y la prenda CLAVE en el hallazgo de osamentas que apuntarían a adulta mayor desaparecida - Chilevisión

Nuevos detalles se dieron a conocer sobre el hallazgo de osamentas en la comuna de El Tabo, las cuales supuestamente corresponderían a una adulta mayor de la zona desaparecida en 2023.

Gran impacto ha causado el hallazgo de osamentas en la comuna de El Tabo, que -preliminarmente- se presume pertenecería a una adulta mayor que se encontraba desparecida desde 13 de noviembre del 2023, esto debido a la documentación encontrada junto a su cadáver.

En ese sentido, la PDI junto al Servicio Médico Legal (SML) se encuentran periciando las muestras de ADN al cráneo y el resto del cadáver, encontrado en las cercanías del estero La Cigüeña, para confirmar si se trata de María Cristina Guajardo de 74 años y así poder entregar el cuerpo a la familia, según consignó el Diario El Líder.

Además, se reveló que una prenda clave en el sitio del suceso sería relevante para dilucidar lo que ocurrió y la identidad del cadáver de sexo femenino encontrado.

La prenda clave en el hallazgo del cadáver en El Tabo

De acuerdo lo informado en el medio citado, la Brigada de Homicidios realizó las diligencias correspondientes en el sitio del suceso, encontrando una evidencia clave que apuntaría a que se trataría de la adulta mayor extraviada.

Esto debido que se le solicitó a la familia de María Cristina Guajardo, realizar el reconocimiento de una prenda, específicamente los zapatos que tenía el cuerpo sin vida, procedimiento al que se sometió la hija de la mujer de 74 años.

A pesar de ello, el prefecto Henrick Arguedas insisitó que pese a que el cuerpo podría ser identificado de manera externa, deben hacer efectivos los protocolos y análisis para confirmar la identidad, junto a los hechos y así cerrar la indagatoria.

El testimonio de su vecina: “Es ella ”

Junto a todo lo anterior, vecinos del sector apuntan a que apenas se supo del hallazgo aseguraron que se trataba de ella, ya que la mujer vivía cerca del lugar donde fue encontrada y realizaba caminatas constantemente por la zona.

Es por ello, que el día en que se encuentra el cadáver, una vecina se acercó al sitio y afirmó que se trataba de ella: “Éramos amigas, compartimos mucho y yo le conocía la ropa, es la que tiene (el cadáver). Es ella”, expresó al Diario El Líder.

En esa línea, la mujer reveló que el día que se le perdió el rastro a María Cristina, salieron a buscarla por diferentes partes, incluyendo el estero donde fue encontrada.

“Nosotros aquí quedamos sorprendidos, choqueados cuando no apareció más. Se supone que ese día salió a botar la basura y que no la vieron más. Nosotros la buscamos por acá, cerca del estero, pero no encontramos nada”, detalló.

”Además, que no nos calzaba que se metiera a ese lugar, pese a que estaba con algunos problemas de memoria, se confundía. Pensamos esa vez que quizás arrancó de algo”, complementó la vecina.