“Él mató a mi hija”: Padres de mujer fallecida fueron hasta cité y confirmaron brutal femicidio en La Serena - Chilevisión

Un gran vuelco tuvo en La Serena la muerte de Andrea Rodríguez de 40 años, que según su pareja había fallecido producto de causas naturales.

Sin embargo, y gracias a las cámaras de seguridad del cité donde vivían, quedó demostrado que todo fue un femicidio tras el ataque del sujeto, quien ya tenía denuncias por violencia intrafamiliar.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Los padres de la víctima, Ximena y Mario, conversaron con el programa Contigo En Directo y señalaron que Carabineros no podía aún realizar una investigación porque estaban esperando los resultados de la autopsia, aunque ya tenían los videos y los antecedentes para la inminente detención del sujeto, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El desconsuelo de los padres de víctima de femicidio

Ximena, quien vive con su marido en Santiago, contó que recibió un llamado de parte de la mamá de la pareja de su hija, donde se le informó lo sucedido.

"Viajamos con mi esposo y no se sabía la causa del fallecimiento. Fui a Carabineros, pregunté y luego fuimos al cité donde vivía y había cámaras, que me las mostraron y salía todo, se veía como él la golpeaba", manifestó la mujer.

Mientras que Mario reveló cómo tuvieron acceso a esas imágenes donde quedaba claro el homicidio. "Cuando fuimos no nos tomaron mucho en cuenta y nosotros le decíamos a Carabineros que el hombre mató a mi hija. Llegamos a donde vivía y me acerqué al administrador y el hombre intentó esconder la cámara, pero luego me la mostró y ahí se veía a mi hija y este sujeto que la agredía".

La madre de Andrea señaló que la relación siempre fue mala y ella constante fue víctima de agresiones, incluso una vez la tiró de un puente y sufrió una grave lesión en la columna, donde tuvo que ser operada.

"Quiero la pena mas alta, cadena perpetua, no hay palabaras, no hay consuelo, sus hijas no van a tener a su madre... Quiero que ese hombre muera en la cárcel", cerró la afectada madre.