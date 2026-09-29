29/ 09/ 2026 07:30

Dos muertos deja persecución con intento de atropello a Carabineros en Cerrillos

Dos hombres de 22 años murieron tras una persecución que comenzó en Lo Espejo y terminó en Cerrillos. De acuerdo a información preliminar, el hecho se registró luego que los dos sujetos se fugaran de un control de identidad en el sector de Las Dunas, en Lo Espejo, en el marco de diligencias por la investigación del asesinato del cabo segundo Cristopher Aguilera. Cuando personal policial se disponía a iniciar el control, los jóvenes se fugaron a bordo de un vehículo y obligaron a una persecución que terminó en Cerrillos.