Gonül enfrentará a Derin por sus decisiones | Capítulo 51 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada, Asya y Derin son trasladadas de urgencia hasta un hospital tras ser rescatadas del secuestro, dividiendo la atención de Volkan, quien aún desea regresar con su exesposa.

Mientras tanto, el estado de salud de Haluk todavía mantiene en vilo a la familia Güçlü, luego de que la desaparición de su hija lo llevara a empujar sus límites.

Por esto mismo, Gonül protagoniza un intenso reencuentro con Derin, destapando la retorcida verdad detrás de sus planes y poniéndola contra las cuerdas en una acalorada discusión.

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