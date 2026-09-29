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Gonül enfrentará a Derin por sus decisiones | Capítulo 51 | Traicionada

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

En este capítulo de Traicionada, Asya y Derin son trasladadas de urgencia hasta un hospital tras ser rescatadas del secuestro, dividiendo la atención de Volkan, quien aún desea regresar con su exesposa.

Mientras tanto, el estado de salud de Haluk todavía mantiene en vilo a la familia Güçlü, luego de que la desaparición de su hija lo llevara a empujar sus límites.

Por esto mismo, Gonül protagoniza un intenso reencuentro con Derin, destapando la retorcida verdad detrás de sus planes y poniéndola contra las cuerdas en una acalorada discusión.

Recuerda que puedes ver Traicionada: Historia de un engaño en MiCHV, disponible desde las 17:00 horas en dispositivos móviles iPhone y AndroidSmart TV y su sitio web michv.cl.

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