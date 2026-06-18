Doble homicidio remece a Ovalle: Encuentran cuerpos con impactos de perdigones en predio agrícola

El hallazgo ocurrió en un fundo del sector de Sotaquí, luego que un trabajador encontrara los cadáveres tendidos entre plantaciones de paltos.

Un doble homicidio quedó al descubierto durante la mañana de este jueves en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo, luego de que dos hombres fueran encontrados muertos al interior de un predio agrícola de la localidad de Sotaquí.

Las víctimas, ambos ciudadanos chilenos de 29 y 34 años, presentaban múltiples impactos de perdigones en distintas partes de sus cuerpos, según establecieron las primeras diligencias consignadas por el medio El Ovallino.

El hallazgo ocurrió en un fundo del sector, donde un trabajador agrícola encontró los cadáveres tendidos entre plantaciones de paltos . Tras percatarse de la situación, alertó de inmediato a Carabineros, quienes acudieron al lugar para resguardar el sitio del suceso e informar los antecedentes al Ministerio Público.

Por instrucción de la Fiscalía, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de La Serena y del Laboratorio de Criminalística Regional de Coquimbo de la Policía de Investigaciones (PDI).

Lo que se sabe del doble homicidio en Ovalle

Los policías realizaron los primeros exámenes externos policiales, estableciendo preliminarmente que ambas víctimas fallecieron producto de disparos efectuados por terceros con proyectiles balísticos.

En el marco de las diligencias, los equipos especializados desarrollaron una exhaustiva inspección del predio, incluyendo la fijación fotográfica del terreno, el levantamiento de evidencia balística y otros elementos de interés criminalístico, además de la toma de declaraciones a posibles testigos del sector.

Según indicó el citado medio, la policía no descarta ninguna hipótesis respecto al móvil del crimen. En tanto, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Legal (SML) para la realización de las autopsias correspondientes.