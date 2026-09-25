25/ 09/ 2026 21:14

Diputada Rodríguez y eventuales indultos a exuniformados: “Me encantaría tener alguna fecha”

En entrevista con CHV Noticias, la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, abordó la eventual entrega de indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social y reconoció que desconoce cuándo podrían concretarse. “Me encantaría tener alguna fecha”, afirmó la parlamentaria, quien sostuvo que la medida no debería entenderse únicamente como una promesa de campaña del presidente José Antonio Kast, sino como “un compromiso moral” con los excarabineros y exmilitares detenidos.