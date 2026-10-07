07/ 10/ 2026 22:27

Difícil regreso a casa: Crisis del transporte provoca largas filas de espera en el Terminal San Borja

Muchas personas que viajan desde y hacia Peñaflor enfrentan a diario un complejo panorama. Largas filas, esperas que pueden llegar hasta las 2 horas además de conductores que deben tomar extensas jornadas laborales para intentar cubrir la demanda. Es la crisis del transporte interurbano hacia este sector de la región, que afecta también a Melipilla y Talagante. Es un problema que afecta a pasajeros y choferes y que incluso llevó a anunciar una paralización de los servicios ante las dificultades de conectividad de las comunas rurales de la capital.