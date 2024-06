“Tú sabes lo que te va a pasar ahora”: El estremecedor relato de sobreviviente a triple homicidio en Río Bueno - Chilevisión

La víctima sobreviviente al triple homicidio entregó detalles sobre la fatídica noche en la que el imputado mató a su propio hermano y a su familia en Río Bueno.

El 25 de marzo un padre, su esposa e hija fueron asesinados por un familiar directo identificado como Francisco en Río Bueno. Pero aquella fatídica noche una persona más estaba en esta casa, que prácticamente de milagro sobrevivió a los ataques del imputado.

Se trata de Camila Obando, una testigo clave del triple homicidio, quien no solo llegó hasta la reconstitución de escena este martes a la casa en donde vivía el hermano del imputado, sino que también, en exclusiva, entregó su escalofríante testimonio a Chilevisión Noticias.

“Él llegó a la puerta con el cuchillo en la mano, lleno de sangre y diciéndome 'tú sabes lo que te va a pasar ahora'. Y tratando de botar la puerta”, expresó Camila.

“Él estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo”.

Un suceso que cambió la vida de Camila para siempre, ya que escuchó cómo el imputado cometió el triple homicidio en contra de su hermano, su sobrina de 10 años y su cuñada, quienes dormían juntos en una habitación, lugar al que llegó con un cuchillo de cocina.

Mientras, la víctima sobreviviente se encontraba encerrada en otra habitación de la casa para salvar su vida, detallando que: “Él me conversó a través de la puerta que no pudo derribar, puerta en la que forcejeamos, que quebró. Y él estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo”.

“Yo desperté con los gritos de Alejandra y Valentina, abrí la puerta y veo a Francisco. Se va sobre mí y me golpea. Y me di cuenta que era él porque escuché a Alejandra que le decía 'no, Francisco no' y cuando lo ví era igual a Raúl cuando tenía 20 años (hermano del imputado)”, agregó.

En el momento que Camila se encontraba oculta, llamó a sus familiares y a Carabineros para solicitar ayuda. Sin embargo, acusó que los funcionarios policiales demoraron mucho en llegar: “Estoy segura de que si Carabineros hubiese llegado antes, Valentina podría estar viva”, sentenció.

También el fiscal de Río Bueno, Sergio Fuentes, complementó con los antecedentes que se manejan del escalofríante caso: “El imputado llega hasta el domicilio ubicado en un sector rural (...) ingresa, creemos por ahora sin usar fuerza porque no hay señales de aquello en el sitio del suceso”.

Dentro del proceso investigativo, la defensa del imputado solicitó la inimputabilidad a raíz de una supuesta esquizofrenia del acusado, presentado informes médicos del año 2014, los cuales fueron recientemente descartados por las pericias realizadas por el SML, quienes atribuyeron los episodios a brotes psicóticos asociados al consumo de drogas y continuará en tras las rejas.