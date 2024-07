Descubren nuevas contradicciones en caso de TENS desaparecida: “Algo le hicieron a mi mamá” - Chilevisión

Hugo Reyes, hijo de Rosa Lira, entregó más detalles del enigmático extravío de su madre tras salir del trabajo. Reveló que ya inició indagatorias por su cuenta y se encontró con versiones contrarias sobre lo ocurrido.

La desaparición de Rosa Alejandra Lira Saldías (53) continúa como una interrogante para su familia. Más aún si se considera que la investigación se inició un mes después de su extravío, dado que hubo personas de su círculo que no alertaron lo ocurrido.

Hugo Reyes, hijo de la TENS desaparecida, dio a conocer el caso hace algunos días en Contigo en la Mañana y ahora agregó nuevos antecedentes que han descubierto mediante algunas conversaciones con cercanos.

Lo último que se supo de Rosa se remonta al 21 de junio, cuando salió de su trabajo como cuidadora de una adulta mayor en dirección desconocida y sin dejar ninguna pista de su paradero.

Intervención de terceros

La denuncia fue interpuesta hace aproximadamente una semana, cuando Hugo se enteró de la desaparición de su mamá en la Región de Valparaíso. Una situación que desconocía, dado que tenían una comunicación a veces intermitente.

Ante esto, Hugo viajó desde la Región del Biobío para ser parte de la búsqueda. En ese contexto, su objetivo actualmente es reconstruir los últimos pasos de su madre, conversando con quienes la vieron por última vez.

"A mi madre la ven semanas antes de desaparecer y estaba bien, estaba feliz. Y en su trabajo no tenía ningún problema", contó al matinal de CHV.

"Mi teoría acá es que terceras personas le hicieron algo a mi mamá. No estoy culpando a nadie, no estoy diciendo que alguna persona en particular fue; pero con todo lo que se sabe, la información que manejamos nosotros y los medios, existen posibilidades de que terceros hayan estado involucrados", expuso.

Acá cabe mencionar al menos dos interrogantes que ha levantado el caso. La primera se relaciona con la versión el arrendador del predio en Peñaflor donde vive Rosa; y la segunda se vincula a Ítalo, su pareja, quien no denunció la desaparición.

Arrendador del predio

Dentro de los cabos sueltos del caso, existe una información que Hugo obtuvo por parte del arrendador del predio donde ella vive, quien le hizo saber un supuesto llamado que sostuvo con Rosa antes de su desaparición.

En ese contacto, ella le habría dicho que se iría a trabajar a Santiago y desde entonces no se supo más de su paradero.

Continuando con esa línea, Hugo se acercó a conversar con el dueño del terreno y descubrió una contradicción.

"La hipótesis de que ella se haya ido a Santiago surgió por una supuesta llamada que realiza mi madre al arrendador, donde ella le avisa que se iba a ir a trabajar a Santiago", contó Hugo.

Pero "nosotros investigando nos dimos cuenta que nunca fue un llamado, fue un mensaje. Y cabe la coincidencia de que el WhatsApp se encuentra con eliminación de mensajes temporales y por lo tanto ese mensaje no es comprobable", aclaró el hijo de Rosa.

En esa misma conversación con el arrendador, luego que éste intentara prohibirle el ingreso al predio, se percató de que "había otra persona que arrendaba acá" y que hasta ese momento no sabía.

"Sabíamos solamente de mi mamá y de otra mujer que vivía acá y arrendaba una casa. Pero ahora nos enteramos que hay un tercer joven que arrienda también en este sector y al parecer todavía no se ha tomado su testimonio", sostuvo.

Pareja de Rosa

Finalmente, como segundo antecedente que ha llamado la atención de la familia, se vincula con Ítalo, pareja de Rosa. Esto debido a que no denunció la desaparición ni tampoco alertó a Hugo sobre lo que estaba ocurriendo.

En una conversación que Hugo mantuvo con Ítalo, éste la habría expresado que "se había quedado tranquilo todo este tiempo de que mi mamá supuestamente estaba en Santiago y por eso no quiso poner una denuncia".

Sin embargo, "en un momento se puso altanero, diciendo que no había hecho nada. No quería dar ningún tipo de declaración. Nos dijo que la única declaración que iba a dar es con su abogado", contó el hijo de Rosa.