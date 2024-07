“La quiso matar”: Mamá de joven atropellada por médico en Vitacura revela sospechas por intención del profesional - Chilevisión

Soraya Villarroel también cuestionó la decisión del tribunal de dejar en libertad al autor del siniestro vial. "Hay un video donde se ve (...) que no le importa parar... los jueces no analizan eso", advirtió.

El pasado 16 de julio, Paulina Fuentes perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo mientras cruzaba por un paso peatonal en lacomuna de Vitacura.

José Colina Flores, médico de profesión, no respetó un disco pare ubicado en el ingreso y salida de un condominio e impactó a la joven, a quien arrastró por varios metros.

En consecuencia, el dermatólogo fue formalizado e imputado por cuasidelito de homicidio, pero quedó en libertad con las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de salir del país.

Madre de la joven atropellada en Vitacura: "Estoy pensando que la quiso matar"

Ya han pasado casi dos semanas desde la tragedia, pero la familia de Paulina, oriunda de Chiloé, mantiene el mismo dolor por su abrupta y trágica muerte.

Su madre, Soraya Villarroel, conversó con El Insular y cuestionó la decisión del tribunal de dejar en libertad al autor del siniestro vial.

"Me impresiona la decisión de personas que dijeran que no era un peligro para la sociedad, donde hay un video donde se ve cómo arrastra a mi hija por 10 metros, que sale a exceso de velocidad, donde no le importa parar... Los jueces no analizan eso", afirmó.

Si bien el conductor arrojó negativo al alcotest que se le realizó, no se le practicó ningún tipo de examen para determinar alguna droga en su cuerpo.

"Si estás con cero alcohol, con mayor razón tienes que estar atento a las condiciones de conducir... A estas alturas, la quiso matar. Quizás cuantas veces se cruzó, tal vez la conocía. Mi hija era una muñeca, preciosa, entonces, a estas alturas, estoy pensando que la quiso matar".

La mujer también reveló conversaciones con testigos, quienes le entregaron información: "Él no prestó ayuda en ningún momento, cosas terribles que me ha tocado escuchar y que no las voy a callar", concluyó.