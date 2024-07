“Lobos con piel de oveja”: Nieta de María Elcira expuso su dolor tras búsqueda sin respuestas - Chilevisión

A casi tres meses de la desaparición de la adulta mayor, una de sus nietas utilizó nuevamente las redes para desahogarse respecto a la búsqueda y el trabajo a cargo de los profesionales. "Es la ley del mínimo esfuerzo", expuso.

El próximo 12 de agosto se cumplen exactos tres meses desde la desaparición de María Elcira Contreras Mella en un restaurante de Limache. Lugar al que llegó con su familia para celebrar el Día de la Madre, y donde no se supo más de su paradero.

Esta situación repleta de incertidumbre ha llevado a que Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, utilice constantemente sus redes sociales para recordar el caso y exigir más diligencias de autoridades.

Un llamado que repitió este lunes, junto a una emotiva dedicatoria.

"Es la ley del mínimo esfuerzo"

"Ya casi 3 meses sin saber de ti. No me resigno a que llegue el día de tu cumpleaños y no tenamos ni una sola respuesta", partió escribiendo Carla.

Continuando con su mensaje, expuso algunas quejas respecto al proceso de búsqueda y la "falta de empatía" por parte de las entidades a cargo.

"En este camino intentando llegar a ti nos hemos encontrado con personas tan indolentes desde el minuto uno, otros lobos con piel de oveja que solo intentan aparentemente hacer su trabajo, pero es la ley del mínimo esfuerzo. Buscando el camino más fácil", se descargó la nieta de María Elcira.

Para finalizar, acusó que "no conocen la empatía. Dios, por favor haz un milagro", cerró.

