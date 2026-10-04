04/ 10/ 2026 21:12

Denuncian millonarias estafas de automotora: Vendió autos de clientes, no pagó y luego cerró sus puertas

Más de 20 personas denuncian que una automotora, a la que entregaron sus vehículos en consignación, los vendió y después no les pagó el dinero correspondiente, además de cerrar sus puertas. La Fiscalía inició una investigación, ya que algunas personas que compraron vehículos en dicha empresa fueron detenidos durante controles policiales, luego de que sus propietarios originales denunciaran apropiación indebida de los automóviles.