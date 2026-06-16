Crimen familiar en Maipú: Condenan a mujer por colaborar en asesinato de su hermano a manos de su hijo

Blanca Cerda Arellano fue sentenciada a la pena de 17 años de presidio efectivo por su participación en el homicidio de su hermano, hecho ocurrido en enero de 2024.

El Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Blanca Cerda Arellano a la pena de 17 años de presidio efectivo por su participación en el homicidio de su hermano, crimen ocurrido en enero de 2024 en la comuna de Maipú.

La sentencia fue adoptada de manera unánime por los magistrados, quienes la consideraron coautora del delito consumado de homicidio simple .

De acuerdo con los antecedentes acreditados durante el juicio, la tarde del 15 de enero de 2024 la condenada condujo un vehículo SUV marca Kia Sorento junto a su hijo, Mauricio Lincopán Cerda, trasladando a Eduardo Cerda Arellano, hermano de la mujer y tío del segundo involucrado, hasta un inmueble ubicado en calle Machicura, en Maipú.

Una vez en el lugar, Lincopán disparó contra la víctima con un arma de fuego calibre .45, provocándole la muerte a causa de un traumatismo craneoencefálico.

El rol de mujer condenada por crimen en Maipú

En el fallo, el tribunal sostuvo que la participación de Cerda quedó acreditada más allá de toda duda razonable, razón por la que determinó una pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo.

Los jueces consideraron la existencia de una circunstancia agravante y ninguna atenuante, lo que impidió aplicar el tramo inferior de la sanción contemplada para este delito.

Sin embargo, la mujer fue absuelta del delito de conducción de vehículo motorizado con placa patente correspondiente a otro automóvil, cargo que había sido presentado por el Ministerio Público, debido a que no se logró acreditar su responsabilidad en ese hecho específico.





La sentencia establece además que la condenada deberá cumplir la pena de manera efectiva, sin posibilidad de acceder a penas sustitutivas debido a la extensión del castigo.

Asimismo, una vez que el fallo quede ejecutoriado, se ordenó la toma de muestras biológicas para incorporar su huella genética al Registro Nacional de ADN de Condenados.

En tanto, Mauricio Lincopán, sindicado como el autor de los disparos, mantiene actualmente una solicitud de extradición pendiente para enfrentar a la justicia chilena por estos hechos.