Corte Suprema ordena abrir cuaderno de remoción a 56 jueces por mal uso de licencias médicas

Los magistrados habrían utilizado licencias médicas para viajar al extranjero durante sus funciones.

La Corte Suprema ordenó abrir 56 cuadernos de remoción para jueces que hicieron mal uso de licencias médicas para viajar al extranjero.

Según determinó el pleno, los magistrados serán notificados para que las investigaciones avancen . Así lo anunció la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

“Hoy se les va a notificar por correo electrónico para que tomen conocimiento de la decisión adoptada. También estamos dictando la resolución, que hay que notificarles también”, mencionó.

Asimismo, explicó que “una vez que está abierto el cuaderno de remoción, se les pide un informe en un plazo de cinco días hábiles, tanto para el juez o jueza afectado, como para la Corte de Apelaciones respectiva”.