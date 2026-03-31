Programas Programación Señal en vivo
/

“Causa impacto cuando tienes un diagnóstico de cáncer”: Los descargos de exdirectora del SernamEG

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Polémica y diversas críticas al Gobierno desató la solicitud de renuncia a la Directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscilla Carrasco. La exautoridad, quien se encuentra en medio de un tratamiento contra el cáncer conversó con Chilevisión Noticias, y realizó sus descargos tras la decisión de La Moneda. El presidente José Antonio Kast justificó su salida argumentando motivos de gestión. Desde distintos sectores exigen revertir la medida.

Seguir en Seguir en

Recomendados