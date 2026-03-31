31/ 03/ 2026 23:17

“Causa impacto cuando tienes un diagnóstico de cáncer”: Los descargos de exdirectora del SernamEG

Polémica y diversas críticas al Gobierno desató la solicitud de renuncia a la Directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscilla Carrasco. La exautoridad, quien se encuentra en medio de un tratamiento contra el cáncer conversó con Chilevisión Noticias, y realizó sus descargos tras la decisión de La Moneda. El presidente José Antonio Kast justificó su salida argumentando motivos de gestión. Desde distintos sectores exigen revertir la medida.