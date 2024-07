Caso Nayara Vit: El video que muestra a la modelo minutos antes de su muerte - Chilevisión

Luego de que la justicia absolviera a Rodrigo del Valle por la muerte de Nayara Vit, CHV Noticias tuvo acceso a inéditas imágenes que muestran a la modelo momentos antes del suceso; precisamente, dentro del ascensor de su edificio ubicado en Las Condes.

Además, CHV Noticias también tuvo acceso a declaraciones durante el jucio y a imágenes que muestran a Del Valle golpeando el ascensor antes de que Vit llegara al departamento.

Inéditos registros de Nayara Vit

En las imágenes mencionadas se puede ver a Nayara en el ascensor de su edificio. Tal como captó el registro, la modelo se miró en el espejo, vio su celular y posteriormente salió.

Por otro lado, 30 minutos antes al ingreso de Nayara, se observa a Rodrigo en el ascensor, en una actitud que demuestra evidente molestia tras golpear la pared.

Además, otro video desde la calle muestra el macetero que cayó segundos después de que Nayara pasara con su auto, antes de hacer ingreso al edificio.

Declaraciones de testigos

Las declaraciones a las que se tuvo acceso corresponden a las de una amiga de Nayara, la asesora del hogar que estaba el día de su muerte y la de Óscar Mandiola, amigo de ambos.

Con respecto a este último, se reveló una interceptación telefónica con Del Valle, a quien le contó sobre lo que le preguntaron en el juicio.

"Me preguntaron si es que tú la habías maltratado en el restaurant...", le dijo Mandiola a la ex pareja de Vit. "Ya, pero tú le dijiste que en el restaurant no hubo ningún problema", respondió Del Valle.