19/ 08/ 2026 07:44

Caos en Iquique tras sistema frontal: Personas esperaron más de 13 horas para poder cruzar la ruta hacia Alto Hospicio

Tras una serie de aluviones y deslizamientos de tierra en el norte de Chile por el sistema frontal que afecta a la zona, se generó caos en la rotonda El Pampino en Iquique, donde la ruta hacia Alto Hospicio se encuentra cortada. La situación generó tacos kilométricos de personas que llevan hasta 13 horas esperando poder cruzar. La ruta de bajada se habilitó, pero la de subida sigue cortada.