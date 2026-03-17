Cámara capta momento exacto de ataque con martillo y arma blanca a padre que defendía a hija de 2 años

La niña estaba dentro del auto y con el cinturón de seguridad del vehículo que querían robar los antisociales.

Un portonazo en Pudahuel terminó con un padre gravemente herido tras forcejear con los delincuentes para que no se llevaran a su hija de dos años. La niña estaba dentro del auto y con el cinturón de seguridad del vehículo que querían robar. Uno de los asaltantes golpeó con un martillo en la cabeza a la víctima y otro lo apuñaló.