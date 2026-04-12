12/ 04/ 2026 11:41

A casi una semana: Riesgo de derrumbe impide retirar cuerpos tras incendio en cité en Santiago

El pasado lunes un cité en Santiago Centro sufrió un feroz incendio, el cual dejó con riesgo de derrumbe al edificio, por lo que no se han podido rescatar los cuerpos que quedaron atrapados en las llamas. Vecinos hablan de que serían tres personas las que perdieron la vida, aunque no existen registro de cuántas personas vivían ahí. Una de estas víctimas es “Don Mario”, un adulto mayor que tenía movilidad reducida y que vivía en la terraza del exhotel.