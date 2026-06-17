Encuesta Ipsos: 6 de cada 10 chilenos apoyan una ley que sancione discursos de odio contra personas LGBTIQ+

Además de abordar la percepción sobre los discursos de odio, la encuesta mostró un respaldo mayoritario a políticas de inclusión para estudiantes LGBTIQ+ en los establecimientos educacionales.

Durante el mes del orgullo, un nuevo estudio de Ipsos reveló que un 31% de las personas encuestadas ha observado un aumento de los discursos de odio hacia personas LGBTIQ+ en Chile en redes sociales.

El informe, hecho en conjunto con Fundación Iguales, también destapó las opiniones de los chilenos ante la sanción de estos discursos desde la ley, el trato y las políticas públicas de integración en establecimientos educacionales.

Un aumento de los discursos de odio hacia personas LGBTIQ+ en redes sociales

El informe N°51 “Claves Ipsos” concluyó que el 31% de las personas consultadas considera que los discursos de odio han aumentado en el internet .

Una percepción que creció respecto del resultado en mayo de 2025, que se cerró con un 22%.

El margen de la conclusión considera tanto a las personas que están de “Acuerdo” (21%) y “Muy de acuerdo” (10%), opiniones que contrastan con el 36% de los entrevistados que no compartieron esta visión.

Casi 6 de 10 personas apoyan una ley que sancione discursos de odio

En el mismo estudio, también se indicó que casi 6 de cada 10 personas apoyaron la existencia de una ley que sancione este tipo de tratos, ya sea por orientación sexual o identidad de género.

Considerando que la muestra es de mil personas, el grupo a favor de esta medida constituye un 58% de los participantes.

Protocolos contra el acoso y la discriminación en establecimientos educacionales

En materia educacional, el estudio evidenció un respaldo de un 77% a distintas medidas orientadas a prevenir la discriminación y fortalecer la integración de estudiantes LGBTIQ+ en los establecimientos.

Entre ellas, destaca el apoyo a la existencia de protocolos contra el acoso, así como también a orientaciones para acompañar la salud mental y el bienestar de los alumnos, además de la educación sexual integral con enfoque de diversidad.