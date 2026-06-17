Encuesta Ipsos: 6 de cada 10 chilenos apoyan una ley que sancione discursos de odio contra personas LGBTIQ+
Además de abordar la percepción sobre los discursos de odio, la encuesta mostró un respaldo mayoritario a políticas de inclusión para estudiantes LGBTIQ+ en los establecimientos educacionales.
Durante el mes del orgullo, un nuevo estudio de Ipsos reveló que un 31% de las personas encuestadas ha observado un aumento de los discursos de odio hacia personas LGBTIQ+ en Chile en redes sociales.
El informe, hecho en conjunto con Fundación Iguales, también destapó las opiniones de los chilenos ante la sanción de estos discursos desde la ley, el trato y las políticas públicas de integración en establecimientos educacionales.
Un aumento de los discursos de odio hacia personas LGBTIQ+ en redes sociales
El informe N°51 “Claves Ipsos” concluyó que el 31% de las personas consultadas considera que los discursos de odio han aumentado en el internet.
Una percepción que creció respecto del resultado en mayo de 2025, que se cerró con un 22%.
El margen de la conclusión considera tanto a las personas que están de “Acuerdo” (21%) y “Muy de acuerdo” (10%), opiniones que contrastan con el 36% de los entrevistados que no compartieron esta visión.
Casi 6 de 10 personas apoyan una ley que sancione discursos de odio
En el mismo estudio, también se indicó que casi 6 de cada 10 personas apoyaron la existencia de una ley que sancione este tipo de tratos, ya sea por orientación sexual o identidad de género.
Considerando que la muestra es de mil personas, el grupo a favor de esta medida constituye un 58% de los participantes.
Protocolos contra el acoso y la discriminación en establecimientos educacionales
En materia educacional, el estudio evidenció un respaldo de un 77% a distintas medidas orientadas a prevenir la discriminación y fortalecer la integración de estudiantes LGBTIQ+ en los establecimientos.
Entre ellas, destaca el apoyo a la existencia de protocolos contra el acoso, así como también a orientaciones para acompañar la salud mental y el bienestar de los alumnos, además de la educación sexual integral con enfoque de diversidad.