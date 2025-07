El canciller Alberto Van Klaveren respondió a la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump de subir en un 10% los aranceles a los países que se alineen con los BRICS. Esto, en medio de la participación de Gabriel Boric en la cumbre. Ante las amenazas del mandatario norteamericano, Van Klaveren respondió que se trata de " una referencia de carácter genérico. No está dirigida a Chile ni a ningún país en particular. Nosotros no nos sentimos aludidos”.