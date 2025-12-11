 María Corina Machado reaparece tras el Nobel de la Paz: “Tengo esperanza que Venezuela será libre” - Chilevisión
Minuto a minuto
Víctimas de asalto indemnizarán con $20 millones a familia de ladrón: Lo mataron con espada de esgrima Fue un operativo entre Carabineros y el municipio de Lo Espejo: Retiran narcocámaras desde “Barrio Chino” Debate Presidencial Anatel 2025: Estas fueron las frases y momentos más tensos de la jornada Familia de concejala extraviada no cree en tesis de Fiscalía: “Esto fue una desaparición forzada” Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
11/12/2025 07:26

María Corina Machado reaparece tras el Nobel de la Paz: “Tengo esperanza que Venezuela será libre”

María Corina Machado reapareció públicamente este jueves en Oslo, Noruega, un día después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. En su primer discurso tras el galardón que recibió su hija en la ceremonia, la líder opositora venezolana agradeció a quienes la ayudaron a salir de la clandestinidad tras más de un año y aseguró que hará todo lo posible para regresar a su país, ya que “tengo mucha esperanza de que Venezuela será libre”. “Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado”, señaló.

Lo más visto

“No voy a cambiar”: Disley Ramos reapareció tras supuesta agresión y lanzó un furioso descargo

La influencer, quien habría sido atacada en una fiesta electrónica, respondió a una usuaria que la trató de "ordinaria" por su contenido en redes sociales.

11/12/2025

PGU aumenta a $250 mil: Revisa el nuevo grupo que accederá al monto en 2026

Este año se dio inicio a la implementación del aumento gradual del nuevo monto del beneficio, el que se extenderá a un nuevo grupo de adultos mayores a partir del próximo año.

11/12/2025

¡Tras conflicto con el jurado! Impacto por nuevo eliminado en Fiebre de Baile

En la semana previa al esperado regreso del aquadance en el programa, Francisco Reyes y Camila Andrade se vieron las caras y uno de ellos debió abandonar la competencia.

11/12/2025

Debate Presidencial Anatel 2025: Estas fueron las frases y momentos más tensos de la jornada

Los expertos en desinformación hicieron un llamado a chequear datos y evitar imprecisiones, sobre todo en épocas de campaña electoral.

10/12/2025
Publicidad