María Corina Machado reaparece tras el Nobel de la Paz: “Tengo esperanza que Venezuela será libre” - Chilevisión

María Corina Machado reapareció públicamente este jueves en Oslo, Noruega, un día después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. En su primer discurso tras el galardón que recibió su hija en la ceremonia, la líder opositora venezolana agradeció a quienes la ayudaron a salir de la clandestinidad tras más de un año y aseguró que hará todo lo posible para regresar a su país, ya que “tengo mucha esperanza de que Venezuela será libre”. “Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado”, señaló.