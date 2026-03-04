Los Clinton declaran por caso Epstein: Hillary se indigna y Bill Clinton aborda vínculo con el delincuente sexual - Chilevisión

Se dieron a conocer los videos de las declaraciones de Bill y Hillary Clinton como parte de la investigación sobre Jeffrey Epstein. En dicha instancia, el expresidente fue consultado sobre su relación con el fallecido delincuente sexual debido a los registros fotográficos que habían de ambos compartiendo, a lo que declaró no tener un vínculo cercano con él. Por otro lado, la exsecretaria de Estado protagonizó un tenso momento al molestarse, asegurando que la sesión se estaba convirtiendo en un cuestionario político, por lo que terminó abandonando la sala.