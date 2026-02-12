Insólito registro de “batalla campal” en congreso de Turquía: Diputados se enfretaron a golpes - Chilevisión

Un insólito episodio de violencia se vivió en el congreso de Turquía, cuando legisladores del partido Social Demócrata (oposición) y del partido islamista (oficialismo) se enfrentaron a golpes de puño. El conflicto empezó cuando la oposición intentó impedir que el nuevo ministro de Justicia, Akın Gürlek, subiera al estrado para jurar su cargo, porque se le acusa de haber liderado investigaciones judiciales políticamente motivadas cuando fue fiscal jefe de Estambul. Finalmente, la sesión fue suspendida por unos minutos y uno de los diputados terminó con la nariz fracturada.