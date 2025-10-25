Escala tensión entre EEUU y Venezuela: Trump anuncia que “atacar por tierra será lo siguiente” - Chilevisión

Este viernes, el Pentágono anunció que Estados Unidos atacó nuevamente a una lancha en donde murieron seis personas que, según indicaron, vendría de Venezuela y sería propiedad del Tren de Aragua. Este es el décimo ataque del mismo tipo y al respecto, el conflicto entre ambos países escaló, por lo que Trump señaló: "Atacar por tierra será lo siguiente y podríamos ir al Senado o decírselo al Congreso, pero no creo que tengan ningún problema. De hecho, ya estamos aquí, creo que es una buena idea". Además, Estados Unidos anunció que el próximo 30 de octubre llevarán el buque Gerald Ford, su mayor portaviones, a realizar ejercicios militares en Trinidad y Tobago, frente a Venezuela.