“Voy a tener que retirarme”: Corresponsal de CHV Noticias vivió tensa situación en Caracas - Chilevisión

Una tensa situación vivió en Caracas el corresponsal de CHV Noticias en Venezuela, el periodista Luis Carlos Parada. Según relató en directo, anoche se encontraba grabando un despacho en el área metropolitana de la ciudad cuando divisó un amplio contingente policial recorriendo las calles, por lo que decidió guardar sus implementos y retirarse para evitar una posible incautación. Más tarde se enteró de las ráfagas de disparos en el Palacio de Miraflores, y que 14 periodistas -todos liberados- habían sido detenidos.