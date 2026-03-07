Dron impacta aeropuerto de Dubái, terminal aéreo con mayor tráfico de pasajeros del mundo - Chilevisión

Durante la mañana de este sábado, Irán bombardeó el Aeropuerto Internacional de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Se trata del aeropuerto con más tráfico de personas a nivel mundial. Por el momento, se desconoce si el ataque se produjo en una zona de carga o en un sector donde había personas. El dron chocó con una zona del terminal aéreo y fue capturado en video por un usuario. Diversos medios locales mencionan que los operativos de defensa emiratí habían detectado varios drones, pero al menos uno de ellos impactó. A través de su cuenta de X, Emirates confirmó que se reanudaron las operaciones para los usuarios que tenían vuelos agendados.