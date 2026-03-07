 Dron impacta aeropuerto de Dubái, terminal aéreo con mayor tráfico de pasajeros del mundo - Chilevisión
07/03/2026

Dron impacta aeropuerto de Dubái, terminal aéreo con mayor tráfico de pasajeros del mundo

Durante la mañana de este sábado, Irán bombardeó el Aeropuerto Internacional de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Se trata del aeropuerto con más tráfico de personas a nivel mundial. Por el momento, se desconoce si el ataque se produjo en una zona de carga o en un sector donde había personas. El dron chocó con una zona del terminal aéreo y fue capturado en video por un usuario. Diversos medios locales mencionan que los operativos de defensa emiratí habían detectado varios drones, pero al menos uno de ellos impactó. A través de su cuenta de X, Emirates confirmó que se reanudaron las operaciones para los usuarios que tenían vuelos agendados. 

