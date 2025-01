Nueva hipótesis: ¿Por qué vinculan incendio de Tesla en Las Vegas y ataque en Nueva Orleans? - Chilevisión

El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó que las fuerzas de seguridad están investigando si existen vínculos entre el atropello y la explosión de un vehículo frente al Hotel Internacional Trump.

Este miércoles se registró una explosión de un Tesla Cybertruck afuera del hotel Internacional Trump en Las Vegas. Ante esto, el presidente de Estados Unidos señaló que la policía investiga una posible relación entre este hecho y el atentado en Nueva Orleans.

El conductor del vehículo murió, mientras que otras siete personas que estaban en el lugar resultaron heridas debido a la explosión causada por una combinación de fuegos artificiales, tanques de gasolina y combustible para acampar en la parte trasera.

Por otro lado, el atropello masivo en Nueva Orleans terminó con la vida de al menos 15 personas y dejó a otras 35 heridas la noche de Año Nuevo. El presunto autor murió en el lugar tras ser baleado por la policía.

Posible vínculo entre ambos ataques

Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, señaló en un discurso al país norteamericano que "estamos siguiendo la explosión de un (Tesla) Cybertruck frente al Hotel Trump".

"Las fuerzas de seguridad y la Inteligencia están investigando esto, incluso si existe alguna posible conexión con el ataque de Nueva Orleans", agregó.

"La situación es muy fluida y la investigación se encuentra en fase preliminar", haciendo un llamado a evitar "sacar conclusiones apresuradas".

Hay que recordar que El Trump International Hotel en Las Vegas es parte de la compañía del presidente electo Donald Trump, quien regresará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

🔊 Joe Biden says investigators are looking into any possible links between an attack in New Orleans and the explosion of a cybertruck in Las Vegas. We have the latest on both incidents on the Reuters World News daily podcast https://t.co/pN3E8WT15p pic.twitter.com/xt9pU7iKzI — Reuters (@Reuters) January 2, 2025

Qué se sabe de la explosión

El ataque realizado el 1 de enero dejó heridas a siete personas, mientras que el conductor y presunto autor del hecho falleció en el acto.

El vehículo fue alquilado en Colorado y llegó a Las Vegas a las 7:30 am del miércoles, la persona que lo arrendó tiene antecedentes de servicio militar, sin embargo, aún no se ha podido confirmar si corresponde al presunto autor que se encontraba dentro del auto.

Según la Policía, la construcción del Cybertruck "redujo significativamente los daños en el área del valet parking del hotel, ya que la mayor parte de la explosión se dirigió hacia arriba, dejando el vidrio frontal del edificio intacto durante la explosión".