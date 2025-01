Se investiga como ataque terrorista: Lo que se sabe de atropello masivo en Año Nuevo en Nueva Orleans - Chilevisión

Impacto causó el atropello masivo que terminó con la vida de al menos 15 personas y dejó a otras 35 heridas la noche de Año Nuevo en Nueva Orleans, Estados Unidos.

El sospechoso del hecho, que se está investigando como un ataque terrorista, ya fue identificado por las autoridades y se trata de un ciudadano estadounidense de 42 años.

El presunto autor, además, murió en el lugar tras ser baleado por la policía que se defendió luego de que este abriera fuego en su contra, reportó la BBC.

De acuerdo a lo que informó la superintendente de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, el ataque comenzó a las 03:15 hora local del miércoles 1 de enero, en medio de la celebración en Bourbon Street, en el popular y turístico Barrio Francés.

Esa noche, un hombre que condujo una camioneta a alta velocidad demostró un "comportamiento muy intencional" y "trató de atropellar a la mayor cantidad de personas posible".

El FBI informó en un comunicado que el hecho se investiga como un "ataque terrorista", mientras que la policía de Washington DC indicó que la seguridad fue reforzada.

Además, se encontraron "dispositivos explosivos improvisados" y se investiga si son artefactos "viables".

El sospechoso del hecho ya fue identificado: Shasud Din Jabbar, un ciudadano estadounidense de 42 años residente de Houston, Texas.

Jabbar fue murió baleado en el lugar tras disparar en contra de la policía luego el atropello masivo, mientras que en su auto se encontró una bandera del grupo Estado Islámico.

La vocera del FBI, Alethea Duncan, indicó que el sospechoso era un veterano del ejército de Estados Unidos.

Según consignó el medio anteriormente citado, el sujeto, además, tenía antecedentes penales relacionados con infracciones de tránsito y robo.

Las autoridades, en tanto, sospechan que podría haber tenido cómplices y creen que no es el único responsable del fatal ataque.

