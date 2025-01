Germán Garmendia relató cómo se salvó de fatal ataque en Año Nuevo en Nueva Orleans - Chilevisión

El youtuber chileno contó en Instagram que pasó el Año Nuevo en la calle donde un sujeto atropelló a las personas que celebraban la llegada de 2025, matando a al menos 15 y dejando varios heridos.

El youtuber chileno Germán Garmendia pasó el Año Nuevo en Nueva Orleans, Estados Unidos, y relató cómo fue el ataque que dejó al menos 15 muertos luego de que un vehículo atropellara a las personas que estaban celebrando.

A través de sus stories de Instagram, Garmendia llamó a la calma al decir que está sano y salvo, y detalló parte de lo ocurrido en la ciudad estadounidense.

Cabe recordar que la noche del 1 de enero un sujeto en auto atropelló a parte de la multitud que celebraba la llegada del 2025 en Bourbon Street, además de disparar en contra de la policía y dejar varios heridos.

Germán Garmendia y el ataque en Nueva Orleans

"Estamos bien, nos encontramos bien", comenzó el youtuber en un video.

"Estábamos celebrando el Año Nuevo en la calle. Empezamos temprano preparándonos, tipo 10, 11 de la noche. En esa calle hay un montón de lugares para pasarla bien, pero básicamente la celebración es en la calle, estás caminando (...) es la zona donde más se junta gente", explicó.

En esa línea, contó que "a las 3:15 de la mañana, una persona con un vehículo por el medio de esa calle empezó a manejar con la intención de atacar a muchas personas, varias fallecieron, muchas más están en el hospital".

"Eso pasó a las 3:15 de la mañana. Nosotros tuvimos la suerte de que a las 3 de la mañana dijimos 'ya está bueno', nos dimos la vuelta, caminamos, nos dio un poco de sueño, celebramos, y decidimos regresarnos... por suerte", contó.

"Lo que se siente raro es que yo me acuerdo que a las 2:55 de la mañana, los amigos con los que estábamos, nos dijeron 'estamos cansados, nos vamos a ir, si ustedes se quieren quedar, quédense'. Lenay (su polola) me miró y yo quedé como 'mmm, aún estamos celebrando el Año Nuevo, no estoy tan cansado'", recordó.

Finalmente, confesó que miró la hora y se dio cuenta que eran casi las 3 am "y está bien, ya celebramos, todo bien, y nos regresamos". "Básicamente estuvimos a 15 minutos de quedar atrapados en el ataque".

Mira su relato acá