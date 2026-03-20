20/ 03/ 2026 15:44

Impactante robo en EE.UU: Turba saqueó joyería en 70 segundos y se llevaron 1.7 millones de dólares

El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó nuevos registros de una turba que asaltó una joyería en la ciudad de Fremont, estado de California. Los individuos llegaron en múltiples vehículos e irrumpieron en el lugar con objetos contundentes con los que rompieron las vitrinas para sacar las joyas. Solo necesitaron 70 segundos para llevarse $1.7 millones de dólares en especies, equivalente a un 75%-85% del inventario. Hay varios detenidos, pero la mayoría están prófugos.