“Golfo de América”: Google Maps cambiará nombre del Golfo de México tras orden de Trump - Chilevisión

En México se mantendrá su nombre original, mientras que los usuarios estadounidenses verán el nombre "Golfo de América" en Google Maps.

Google anunció que cambiará el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Esto, tras una orden firmada por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según la empresa, los usuarios estadounidenses verán el cambio en Google Maps, mientras que en México se mantendrá el nombre original.

Google Maps cambiará nombre de Golfo de México por orden de Trump

Por otro lado, el resto del mundo verá ambas designaciones. "En países con nombres oficiales distintos, Maps muestra el nombre local. En otros lugares, aparecen ambos nombres. Este caso no es una excepción", señaló Google a través de X.

El cambio se hará efectivo al actualizar el Sistema de Nombres Geográficos de EE.UU.

Trump, explicó que el cambio se da para resaltar el valor económico del Golfo para Estados Unidos. "Reconocemos su importancia al renombrarlo oficialmente como 'Golfo de América'", declaró.

El Departamento del Interior confirmó que está trabajando para implementar lo más rápido posible los cambios.

