20/ 04/ 2026 08:43

Comenzó la lluvia en la zona centro: Revisa el pronóstico del tiempo para este lunes en Santiago

Este lunes en Santiago y la zona centro del país comenzó la lluvia, la cual se prolongará durante la mañana y se espera que termine entre las tres y cinco de la tarde. La meteoróloga de CHV Noticias, Allison Gohler, entregó el pronóstico del día: La temperatura mínima fue de 12 grados y la máxima será de 17 grados. Además se estima que hoy caigan entre cinco y diez milímetros de lluvia en algunos sectores.