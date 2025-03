El registro de dos niños que viajaban en el pick up de una camioneta ha generado gran revuelo y las autoridades llamaron a no replicar, ya que está penado por la ley y los niños van sin ningún método de seguridad. Las imágenes muestran a dos niños acostados en la parte trasera de una camioneta que se trasladaba por la ruta 5 Sur a la altura de San Fernando. “Es una conducta totalmente irresponsable, ahí no deben ir personas”, reveló la secretaria ejecutiva de Conaset.