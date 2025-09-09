 Allanan la misma casa de ayer: En menos de un día, sujetos reinstalaron puerta para seguir vendiendo droga - Chilevisión
09/09/2025 14:00

Vuelven a allanar casa: En menos de un día, sujetos reinstalaron puerta para seguir vendiendo droga

A menos de 24 horas del masivo operativo que ayer terminó con 19 casas allanadas —18 en Cerro Navia y una en Colina, perteneciente al cantante Jere Klein—, el OS-7 de Carabineros junto con la Fiscalía volvió a ingresar a una vivienda que ya había sido intervenida ayer. El inmueble es un punto de interés de la investigación y era utilizado como punto de venta de drogas. Entre ayer y hoy, sujetos desconocidos reinstalaron una puerta blindada, lo que hace sospechar que tenían intenciones de volver a ocuparlo próximamente.

