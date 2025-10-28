 VIDEO | PDI disparó contra auto tras intento de atropello a funcionaria en Av. Matta - Chilevisión
28/10/2025 19:38

VIDEO | PDI disparó contra auto tras intento de atropello a funcionaria en Av. Matta

La tarde de este martes, se registró una balacera en Avenida Matta, durante un procedimiento por drogas encabezado por la PDI. Según información preliminar, el hecho ocurrió cuando tres sujetos se movilizaban en un automóvil tras concretar una transacción de drogas. Al ser alcanzados por efectivos policiales en la intersección de Matta con San Diego, los hombres intentaron darse a la fuga y atropellar a la autoridad, lo que provocó que se percutaran al menos tres disparos en contra del auto. Se logró la detención de dos de los tres sospechosos. 

