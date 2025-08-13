 9 detenidos en megaoperativo en Independencia por casos del “Rey de Meiggs” y exalcalde Montoya - Chilevisión
13/08/2025 07:26

9 detenidos en megaoperativo en Independencia por casos del “Rey de Meiggs” y exalcalde Montoya

Un amplio operativo fue realizado por Carabineros y la Policía de Investigaciones en la comuna de Independencia en el marco de la investigación de dos casos paralelos: el homicidio del "Rey de Meiggs" y el secuestro del exalcalde de Macul Gonzalo Montoya. Se trató de una serie de allanamientos de ambas policías a departamentos que han sido vinculados a ambos delitos y que, por la complejidad del sector, fueron ejecutados en conjunto. De momento se sabe que nueve personas resultaron detenidas a raíz de estos hechos: Cinco hombres y cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad.

