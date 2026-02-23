Le dispararon en la calle, lo siguieron hasta su casa y lo mataron: Hombre fue asesinado en San Bernardo - Chilevisión

Durante la tarde de este domingo se registró un homicidio en la comuna de San Bernardo. El crimen ocurrió cuando la víctima —un hombre de 30 años, chileno y con antecedentes penales— fue abordado por un grupo de sujetos a las afueras de su casa. Los individuos comenzaron a dispararle y lo siguieron hasta dentro de su casa —donde el hombre intentó esconderse— para darle muerte con un arma de fuego. Fiscalía ECOH indicó que es "probable" que se haya tratado de un ajuste de cuentas, pero que aún es materia de la investigación.