La Florida: Balacera en el frontis de un local de comida rápida dejó una persona muerta - Chilevisión

Una persona murió durante la madrugada de este viernes en las afueras de un local de comida rápida tras una balacera en el sector de Avenida Walker Martínez en la comuna de La Florida. El ataque se produjo a eso de las 03:00 horas, pero la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se constató su muerte dos horas más tarde. La balacera se produjo en dirección al local, dado que en su interior existe evidencia balística. De manera preliminar, hay testigos que relatan que un poco antes de las 03:00 horas, hubo un altercado entre un grupo de personas y un sujeto extrajo el arma para disparar en tres ocasiones para luego darse a la fuga. La Policía de Investigaciones (PDI) está a cargo de las diligencias.