VIDEO | Captan momento exacto de chofer siendo víctima de secuestro tras robo de camión - Chilevisión

08/01/2026 07:55

VIDEO | Captan momento exacto de chofer siendo víctima de secuestro tras robo de camión

Un video ampliamente difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que un chofer de un camión es víctima de un robo con secuestro. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando el conductor circulaba por la Autopista Vespucio Norte, en la comuna de Pudahuel. Un grupo de entre 7 y 8 sujetos lo hizo descender del vehículo y lo subió a la fuerza a otro automóvil. Tras varias horas de incertidumbre, el camión fue encontrado sin la carga en Pedro Aguirre Cerda, mientras que la víctima apareció en Lo Espejo en buen estado.

