Estaba en una casa abandonada: Transeúntes encuentran cadáver en comuna de Pudahuel - Chilevisión

 Estaba en una casa abandonada: Transeúntes encuentran cadáver en comuna de Pudahuel
"Liberalización del suelo": Quiroz anticipa primeras medidas económicas del gobierno de Kast Revelan video inédito por caso triple homicidio de La Reina: Está vinculado a tesis clave de Fiscalía Joven con esquizofrenia desapareció en Huechuraba: Su familia hizo urgente llamado en redes Metro extenderá su servicio: Anuncian medidas y estrictas fiscalizaciones para conciertos de Bad Bunny Pdte. Boric asegura que la pobreza ha disminuído en su gobierno y pide continuidad en la materia al próximo mandatario
08/01/2026 14:13

Estaba en una casa abandonada: Transeúntes encuentran cadáver en comuna de Pudahuel

Un cuerpo fue hallado en la comuna de Pudahuel, en una casa abandonada cercana a la Ruta 68. Personas que transitaban por el sector divisaron un cadáver, el cual correspondería a una persona de sexo masculino. De este modo, se comunicaron con los funcionarios de seguridad de Pudahuel y con Carabineros, quienes llegaron al lugar. El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de dicha institución se encuentra trabajando junto a la Policía de Investigaciones (PDI) en las diligencias de este caso. 

