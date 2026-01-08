Estaba en una casa abandonada: Transeúntes encuentran cadáver en comuna de Pudahuel - Chilevisión

Un cuerpo fue hallado en la comuna de Pudahuel, en una casa abandonada cercana a la Ruta 68. Personas que transitaban por el sector divisaron un cadáver, el cual correspondería a una persona de sexo masculino. De este modo, se comunicaron con los funcionarios de seguridad de Pudahuel y con Carabineros, quienes llegaron al lugar. El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de dicha institución se encuentra trabajando junto a la Policía de Investigaciones (PDI) en las diligencias de este caso.