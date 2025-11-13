Grabaron doble robo en Cerrillos: Se llevaron $70 millones en carne y dinero en efectivo de distribuidora - Chilevisión

Más de 70 millones fue el botín que unos ladrones se llevaron la madrugada de este jueves en una distribuidora de carnes
en Cerrillos
. Sin embargo, lo que denuncia Fabián, dueño de la empresa, es que el robo no terminó ahí, pues acusa la presunta participación de guardias municipales de la comuna
. En entrevista con CHV Noticias, señaló que una hora después del asalto llegaron dos funcionarios y uno entró a la sala de ventas
, abrió la caja de ventas y se llevó dinero en efectivo. Luego de eso, recién habría dado aviso a Carabineros.