VIDEO | Nueva grabación muestra a pistolero en el Metro Cumming: Revelan cruda tesis de la balacera - Chilevisión

La mañana de este jueves un hombre de nacionalidad peruana fue atacado a tiros en la estación Cumming de la línea 5 del Metro de Santiago. Tras los disparos, una menor de edad también resultó herida luego de que una bala rebotara en una de sus piernas. Transeúntes aseguran que, previo a percutar los balazos, el agresor le gritó a la víctima que le debía droga. Sin embargo, la Fiscalía aún se encuentra investigando las causas que originaron el ataque y la posibilidad de que sea un crimen por encargo.