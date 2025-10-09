 VIDEO | Nueva grabación muestra a pistolero en el Metro Cumming: Revelan cruda tesis de la balacera - Chilevisión
09/10/2025 16:36

VIDEO | Nueva grabación muestra a pistolero en el Metro Cumming: Revelan cruda tesis de la balacera

La mañana de este jueves un hombre de nacionalidad peruana fue atacado a tiros en la estación Cumming de la línea 5 del Metro de Santiago. Tras los disparos, una menor de edad también resultó herida luego de que una bala rebotara en una de sus piernas. Transeúntes aseguran que, previo a percutar los balazos, el agresor le gritó a la víctima que le debía droga.  Sin embargo, la Fiscalía aún se encuentra investigando las causas que originaron el ataque y la posibilidad de que sea un crimen por encargo. 

